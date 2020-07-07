МИД: Россия не получала официальных просьб о помощи от Монголии и КНР в борьбе с чумой

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия не получала от Монголии и Китая официальных обращений с просьбой об оказании помощи в связи с выявленными там случаями заражения чумой, серьезные угрозы для распространения заболевания не наблюдаются. Об этом заявил во вторник директор Первого департамента Азии МИД РФ Георгий Зиновьев в ходе онлайн-конференции.

Он отметил, что информация об обращениях с просьбой о помощи от монгольской и китайской сторон отсутствует. "Каких-то официальных просьб к нам не поступало. Видимо, в связи с тем, что коллеги в Монголии и Китае прекрасно могут справиться с этими случаями своими силами", - сказал дипломат.

По словам Зиновьева, данные случаи заражения не являются чем-то уникальным для тех территорий, где они выявлены, и такие единичные случаи фиксируются практически ежегодно. "И у китайских органов здравоохранения, и у монгольских партнеров есть алгоритмы борьбы с этими опасными заболеваниями. Есть варианты излечивания тех, кто заболел", - добавил он.

"Эти люди локализованы, им оказывается медицинская помощь. Поскольку у нас сейчас передвижение физических лиц через границу и с Китаем, и с Монголией, и между ними тоже фактически полностью закрыто или как в случае с нашей границей с Монголией очень серьезно ограничено, то пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем", - заключил Зиновьев.

Ранее сообщалось, что власти городского округа Баян-Нур в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая в воскресенье объявили режим повышенной эпидемической опасности в связи с потенциально существующей угрозой возникновения локальных вспышек чумы. Решение об усилении контроля было принято после поступления в местное медицинское учреждение пациента с симптомами, которые обычно наблюдаются у заболевших бубонной чумой. В связи с объективными рисками правительство советует населению следить за личной гигиеной и избегать мест, где водятся грызуны.

Автономный район КНР Внутренняя Монголия граничит с государством Монголия, где ранее сообщалось о двух подтвержденных случаях заражения чумой и одном случае подозрения на инфицирование.