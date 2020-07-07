Правительство утвердило правила предоставления субсидий на освещение нацпроектов

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Правительство определило правила предоставления субсидий из федерального бюджета на проведение "информационно-разъяснительного и экспертно-социологического" сопровождения национальных проектов в СМИ и интернете. Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано во вторник на официальном портале раскрытия правовой информации.

Субсидия, отмечается в документе, предоставляется учрежденной правительством автономной некоммерческой организации, "целями деятельности которой являются повышение осведомленности граждан о возможностях и результатах национальных проектов". Согласно распоряжению от 30 ноября 2019 года, такой организацией выступает АНО "Национальные приоритеты".

Субсидия, согласно текущему постановлению, выдается на обеспечение расходов, связанных с разработкой коммуникационных стратегий, проведением мероприятий и акций, направленных на повышение информированности граждан о ходе реализации нацпроектов, на проведение социологических исследований, создание кино-, аудио-, фото- и видеопродукции в рамках освещения нацпроектов и на другие цели.

"Предоставление субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до управления делами президента", - отмечается в документе.