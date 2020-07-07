"Единая Россия" выдвинула действующего главу на пост губернатора Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июля. /ТАСС/. Ростовское региональное отделение партии "Единая Россия" приняло решение выдвинуть кандидатом в губернаторы Ростовской области действующего главу региона Василия Голубева, сообщает корреспондент ТАСС с конференции реготделения партии.

Участникам партийной конференции были предложены две кандидатуры для выдвижения на должность губернатора Ростовской области - действующего главы региона Василия Голубева и депутата законодательного собрания области, члена комитета по бюджету, налогам и собственности, а также комитета по экономической политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим связям Виктора Халына.

Согласно данным счетной комиссии конференции, в голосовании приняли участие 155 членов "Единой России". Кандидатуру действующего главы региона поддержали 149 человек. Конференция утвердила результаты голосования.

Голубев отметил, что не рассматривал возможность идти на выборы в качестве самовыдвиженца. "Советы такие были, но это ненормально, - сказал действующий глава региона. - Я член партии, член высшего совета. Я точно знаю, что рядом со мной работает много профессионалов, которые готовы активно доказывать не только свою партийную принадлежность, но и способность управлять процессом, способность принимать грамотные управленческие решения".

Участники партийной конференции также выдвинули кандидатов в депутаты Ростовской-на-Дону городской думы, приняли предвыборные программы регионального отделения "Единой России" на выборах губернатора Ростовской области и выборах муниципальных депутатов Ростова-на-Дону.

Выборы в Ростовской области

Ранее со своими кандидатами определились КПРФ и "Справедливая Россия". Коммунистов на выборах губернатора Ростовской области будет представлять руководить партийной фракции в заксобрании области Евгений Бессонов. От "Справедливой России" за должность главы области поборется руководитель партийной фракции в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко.

Региональное заксобрание назначило выборы губернатора Ростовской области на 13 сентября. В этот же день состоятся выборы органов местного самоуправления ряда городов и районов области, а также дополнительные выборы в заксобрание региона по двум округам. Жители Ростова-на-Дону 13 сентября выберут 40 муниципальных депутатов, в том числе 30 - по избирательным округам и 10 - по партийным спискам.