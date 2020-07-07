Борис Титов переизбран председателем Партии роста

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Съезд Партии роста вновь избрал Бориса Титова председателем партии. Об этом сообщил во вторник федеральный секретарь партии Александр Любимов в ходе съезда.

"Кого же избрали председателем Партии роста? Это Борис Титов", - сказал Любимов.

Ранее Титов сообщил, что в перспективе руководством партии займутся 10 сопредседателей, которые получат формальные назначения после внесения в устав изменений о новом институте. Среди них сам Титов, Александр Любимов, Николай Фоменко и Сергей Шнуров.