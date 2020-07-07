Захарова: США используют Facebook для продвижения неприкрытой политической цензуры

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты сегодня идут по пути глобальной цензуры, неприкрыто используя ее в соцсетях, в том числе в политических целях. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе онлайн-конференции на тему: "Мир глазами СМИ в 2020 году".

В качестве примера она привела социальную сеть Facebook, у которой, по словам дипломата, нет никакой объективности. "Есть неприкрытое использование цензуры в политических целях, - подчеркнула она. - Нужно определиться: либо узаконенная цензура с юридической базой, либо все-таки отсутствие цензуры и даже ее прямой запрет".

"США, очевидно, идут по пути глобальной цензуры, - указала Захарова. - Они финансово душат неугодные СМИ, налагая на них неподъемные обязательства".

Официальный представитель МИД также обратила внимание на самоцензуру в соцсетях. "Люди начинают требовать цензурирования через социальные сети. Например, не употреблять определенные слова, не размещать какой-то контент, - пояснила она. - Почему же группа людей напрямую обращается к соцсетям не по вопросам недостоверной информации, а просто по своему усмотрению? Что-то им показалось неинтересным, некрасивым и, главное, непонятным. Ведь то, что сегодня непонятно, для многих становится запретным".