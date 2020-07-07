МИД РФ: Россия не собирается уговаривать США оставаться в Договоре по открытому небу

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Москва не будет уговаривать Вашингтон не выходить из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил во вторник начальник отдела по контролю над обычными вооружениями Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Олег Бушуев.

"Все опции у нас открыты, но дальнейшие шаги мы будем выстраивать исключительно на основе взаимных интересов. И уговаривать США [остаться] в договоре мы не собираемся", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Обсуждение претензий по ДОН

Россия в ходе прошедшей спецконференции государств - участниц Договора по открытому небу (ДОН) предложила всем заинтересованным сторонам, включая США, обсудить претензии по исполнению соглашения в малой группе экспертов, сообщил Бушуев.

"Была высказана идея о том, чтобы устранять существующие претензии в так называемой малой группе экспертов, когда мы можем собраться и [их] проговорить. Глава делегации, представляющей Российскую Федерацию, заместитель министра иностранных Сергей Алексеевич Рябков сказал напрямую, что мы приглашаем в эту группу в том числе и США, конечно, до того, пока они не выйдут из договора", - сказал он, выступая на площадке дискуссионного клуба "Валдай".

Ряд стран на конференции по Договору по открытому небу подтвердили желание возобновить полеты до конца года.