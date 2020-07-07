Экс-глава Ярославской области стал кандидатом от справороссов на довыборах в Госдуму

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Президиум центрального совета партии "Справедливая Россия" на заседании во вторник выдвинул бывшего губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына кандидатом на довыборах депутатов Госдумы по избирательному округу 194 (Ярославская область). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе справороссов.

"Справедливая Россия" выдвинула Анатолия Лисицына кандидатом в депутаты Госдумы", - сказали в пресс-службе.

Лисицын возглавлял Ярославскую область с 1991 по 2007 год, после этого был депутатом Госдумы пятого созыва. С 2011 по 2018 год представлял в Совете Федерации законодательную власть региона.

"Единая Россия" ранее выдвинула в этом избирательном округе Андрея Коваленко, который является замглавы комитета Ярославской облдумы по экономической политике, инвестициям, промышленности и предпринимательству.

Довыборы были назначены в связи с переходом депутата Александра Грибова в аппарат правительства РФ. Они пройдут в единый день голосования 13 сентября.