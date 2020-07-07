Александр Бречалов возглавил отделение партии "Единая Россия" в Удмуртии

ИЖЕВСК, 7 июля. /ТАСС/. Главу Удмуртии Александра Бречалова избрали секретарем регионального отделения партии "Единая Россиия", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе реготделения.

"Путем тайного голосования подавляющим большинством голосов секретарем удмуртского регионального отделения партии был избран глава Удмуртии Александр Бречалов", - сказали в пресс-службе по итогам конференции удмуртского регионального отделения партии.

Как сообщал ТАСС в конце марта этого года, председатель "Единой России", зампред СБ РФ Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы губернаторы-единороссы возглавляли региональные отделения партии в своих регионах.

В феврале 2019 года делегаты конференции удмуртского реготделения избрали в состав политического совета главу региона. В ходе открытого голосования участниками конференции Александр Бречалов и еще более 60 человек были избраны членами обновленного политсовета. После избрания руководитель региона выступил с предложением вынести партийные проекты на всеобщее обсуждение и разработать по каждому из них дорожные карты.

В партию глава республики вступил в декабре 2018 года.