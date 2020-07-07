Россия призывает решать проблему вокруг плотины "Возрождение" путем переговоров

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Россия считает, что противоречия, возникшие у Египта, Эфиопии и Судана из-за строительства плотины "Возрождение" на реке Голубой Нил, необходимо решать путем переговоров и на основе международного права. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении дипведомства по итогам встречи спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова и посла Египта в РФ Ихаба Насра.

"При обсуждении вопросов, связанных со строительством ГЭС "Возрождение" на реке Нил, была подчеркнута безальтернативность решения имеющихся проблем путем переговоров с участием всех заинтересованных сторон при соблюдении норм международного права", - говорится в тексте.

На Смоленской площади также сообщили, что стороны обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной повестки с акцентом на положение в Сирии, Ливии, перспективы палестино-израильского урегулирования.

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию на Голубом Ниле крупнейшей в Африке плотины "Возрождение" из 15 радиально-осевых гидроагрегатов. Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5 250 МВт. Аддис-Абеба намерена ввести ее в строй в 2022-2023 гг. Стоимость проекта - 4,6 млрд долларов. Для Эфиопии строительство станции - это гигантский экономический проект, реализация которого обеспечит страну электроэнергией и позволит экспортировать ее в соседние страны. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть нехватка воды, которая приведет к многочисленным экономическим и экологическим проблемам. В большей степени этого опасается Египет, население которого превысило 100 млн человек и продолжает неуклонно расти.

3 июля суданское информационное агентство СУНА сообщило, что Египет, Эфиопия и Судан возобновили переговоры по данному вопросу на уровне министров ирригации и водных ресурсов.