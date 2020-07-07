{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россия и КНР разделяют мнение о недопустимости политизации гуманитарных проблем

Заместители министров иностранных дел России и Китая Сергей Вершинин и Ма Чжаосюй в ходе телефонного разговора также также обсудили задачи продолжения и укрепления взаимодействия по представляющим взаимный интерес вопросам на международных площадках

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Заместители министров иностранных дел России и Китая Сергей Вершинин и Ма Чжаосюй в ходе телефонного разговора во вторник обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией и сошлись во мнении о неприемлемости политизации гуманитарных проблем и односторонних санкций в период пандемии.

"Особое внимание было уделено сверке двусторонних подходов в связи с рассмотрением ситуации в Сирии и Йемене, а также мерами по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции при координирующей роли Всемирной организации здравоохранения. Общим было мнение о необходимости уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран-членов ООН, недопустимости политизации гуманитарных проблем и неприемлемости односторонних экономических санкций, особенно в условиях борьбы с пандемией", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам беседы.

Стороны также обсудили задачи продолжения и укрепления взаимодействия по представляющим взаимный интерес вопросам на международных площадках, в частности в Нью-Йорке и Женеве.

Теги
РоссияКитай
Россия призывает решать проблему вокруг плотины "Возрождение" путем переговоров
В МИД РФ также сообщили, что замглавы МИД Михаил Богданов и посол Египта в РФ Ихаб Наср обменялись мнениями по ключевым аспектам региональной повестки с акцентом на положение в Сирии, Ливии, перспективы палестино-израильского урегулирования
Читать полностью