Володин назвал решение ЕСПЧ по делу депутата Рашкина политическим и ангажированным

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина является политическим и ангажированным и не имеет отношения к правосудию. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее ЕСПЧ обязал РФ выплатить парламентарию €7,8 тыс. Рашкин пожаловался на попытки ограничить его свободу выражения мнений. В 2009 году на митинге в Саратове депутат обвинил ряд политиков, включая Володина, в преступлениях против России, в частности в "перевороте" в 1991 году. Российский суд признал Рашкина виновным и обязал его выплатить Володину компенсацию "морального вреда" в размере 1 млн рублей.

"Просто удивительно - прошло 11 лет, насколько можно все перевернуть. Он обвиняет в перевороте людей, которые к этому никакого отношения не имеют. Может, ЕСПЧ не дочитал высказывания Рашкина? Из той части их решения, которая опубликована, невозможно сделать вывод о том, что утверждал Рашкин. Решение носит политический и ангажированный характер. Никакого отношения к правосудию и объективности не имеет, и я с ним не согласен", - цитирует Володина пресс-служба нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы вновь призвал коммуниста извиниться за свои слова. "Если он так переживает за страну и считает себя патриотом, то должен был обратить внимание, что сам документ ЕСПЧ озаглавлен "Рашкин против России". В этом и есть смысл происходящего", - заключил Володин.