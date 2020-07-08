Россия и Китай наложили вето на проект резолюции СБ ООН о трансграничной помощи Сирии

ООН, 8 июля. /ТАСС/. Россия считает необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии и предлагает принять резолюцию, предусматривающую продление поставок только через один контрольно-пропускной пункт на границе с Турцией. Об этом говорится в опубликованном во вторник заявлении постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи по итогам голосования по продлению трансграничной гуманитарной помощи арабской республике.

Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии, в котором предлагалось оставить открытыми для ООН два пропускных пункта.

"Пришло время постепенно сворачивать этот механизм с тем, чтобы заменить его на гумпоставки, которые будут осуществляться в соответствии с принципами, обозначенными в резолюции ГА ООН 46/182", - отмечается в заявлении. "Однако мы осознаем необходимость удовлетворять гуманитарные потребности всех сирийцев, - добавил российский постпред. - Мы представим свой проект резолюции, который подразумевает продление механизма на полгода, ограничивая при этом количество действующих пропускных пунктов одним - КПП "Баб-эль-Хава" (на границе с Турцией)".

В связи с удаленным режимом работы ООН голосование проходило путем письменного информирования председателя Совета Безопасности. Ранее источник в организации сообщил ТАСС, что Россия и Китай проголосовали против документа. 13 членов совета проголосовали "за".

"Проект резолюции не был принят из-за голосования "против" постоянных членов СБ", - сказал собеседник агентства.

Авторы резолюции - Германия и Бельгия - не прислушались к позиции России, которая неоднократно выступала за постепенное сокращение числа пропускных пунктов, через которые помощь Сирии поступает "в обход" Дамаска. Предложенный ими проект резолюции предусматривал продление трансграничного механизма на год, вместо прописанных ранее шести месяцев. Также документ предусматривал возможность увеличения числа открытых для ООН КПП, если такая необходимость будет прописана в докладе генсека ООН.

Как сообщили ранее в МИД РФ, во вторник министры иностранных дел России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас обсудили по телефону перспективы трансграничного механизма доставки гуманитарной помощи в Сирии. В ходе беседы Лавров обратил внимание германского коллеги на то, что все гуманитарные операции должны согласовываться с Дамаском.

Решение СБ ООН о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии было принято в июле 2014 года. В январе этого года совет продлил соответствующую резолюцию на полгода, но число пунктов пропуска сократилось с четырех до двух на границе с Турцией.