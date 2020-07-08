Посол РФ в Молдавии заявил, что для вывода российских войск из Приднестровья нет условий

КИШИНЕВ, 8 июля. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Для вывода Оперативной группы российских войск (ОГРВ) из приднестровского региона Молдавии пока не создано условий. Об этом заявил посол России в Молдавии Олег Васнецов в интервью ТАСС.

"Ответственные политики в Кишиневе хорошо понимают скоропалительность призывов вывести ОГРВ. Около полутора тысяч российских военных, которые в силу объективных причин помогают проводить миротворческую операцию и охраняют склады с устаревшими боеприпасами в Приднестровье не могут быть выведены словно по мановению волшебной палочки", - сказал Васнецов. Он напомнил, что российские миротворцы помогли остановить братоубийственную войну и уже 28 лет вместе с молдавскими и приднестровскими "голубыми касками" надежно поддерживают мир на Днестре, дав возможность вести переговоры по мирному разрешению конфликта.

"Взваливать на них вину за то, что политики не могут договориться, наивно. Более того, за время работы в Молдавии у меня сложилось впечатление, что в нагнетании конфронтации между людьми, проживающими на двух берегах Днестра заинтересованы как раз те, кто все эти годы публично призывает к ликвидации молдавского государства. В том числе и некоторые политические круги за рубежом", - сказал посол.

Васнецов подчеркнул бесперспективность попыток "любыми путями выдавить Россию из Молдавии" вопреки желанию подавляющего большинства живущих в стране людей. "И дело здесь не только в вопросах безопасности. Наши страны связывают тесные родственные и другие связи, в республике проживает более 200 тыс. российских граждан и бросать их на произвол судьбы мы, безусловно, не имеем права", - отметил Васнецов.

Он назвал "играми в песочницу" высылки дипломатов, ограничения вещания российских СМИ и другие демарши против России, которые предпринимались во времена, когда власть в Молдавии была "захвачена" олигархом Владимиром Плахотнюком. "Разве ответственный политик может в угоду политической конъектуре либо пожеланиям зарубежных покровителей пренебрегать интересами своего народа, отечественных производителей, продукция которых ориентирована на российских рынок? Или интересами более чем полумиллиона молдавских трудовых мигрантов, большая часть которых работает в России, которые переводят внушительные суммы, что помогает удерживать на плаву экономику страны?" - сказал российский дипломат.

По его словам, подавляющее большинство жителей Молдавии не желают предавать забвению память о подвиге отцов и дедов, которые победили фашизм, не приветствуют цензуру российских СМИ, введенную олигархом, не желают вступать в НАТО и объединяться с Румынией. "Разве можно предать забвению память о подвиге отцов и дедов, которые плечом к плечу сражались, чтобы избавить мир от ужасов фашизма? Или, может, от введения цензуры на молдавских телеканалах, пострадали россияне?" - сказал посол. "Поддержка хороших отношений с Россией, защита межнационального мира, прав русскоязычного населения, русского языка и другие меры молдавской власти, которые критикуются некоторыми местными политиками, важна прежде всего, для самой Молдавии. То же самое касается призывов к вступлению в НАТО, объединению с Румынией, против чего выступает большинство населения", - отметил российский дипломат.