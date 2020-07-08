Матвиенко поздравила всех членов Совфеда с высоким званием сенатора РФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила своих коллег с высоким званием сенатора РФ, открывая первое после вступления в силу поправок в конституцию РФ пленарное заседание.

Согласно одобренным на общероссийском голосовании 1 июля изменениям, в конституцию внесена поправка, по которой теперь члены Совета Федерации официально называются сенаторами РФ. Ранее этот термин не был закреплен в законодательстве РФ.

"В связи с вступлением конституции в силу - это прямая норма - я вас поздравляю с таким высоким историческим званием сенатора Российской Федерации", - сказала Матвиенко.

Она назвала принятое на общероссийском голосовании решение историческим событием. "1 июля состоялось общероссийское голосование по итогам которого подавляющее большинство граждан поддержали поправки в конституцию", - сказала председатель Совета Федерации.

По ее словам, внесенные изменения "позитивно повлияют на жизнь страны на десятилетия вперед". Матвиенко также подчеркнула, что высокая явка на голосовании показала, что принятые поправки отражают ожидания и чаяния россиян. "Люди поддержали курс главы государства, оказали ему высокое доверие", - констатировала председатель Совета Федерации.

Она добавила, что вступление в силу поправок потребует решения комплексных задач, в частности необходимо будет принять более 90 законов для развития внесенных изменений в основной закон страны. "Будем работать тесном в контакте с Государственной думой, с правительством. Все должно быть сделано очень качественно, здесь спешки не должно быть. Кроме того, субъектам Федерации предстоит весьма объемная работа по обновлению регионального законодательства", - отметила Матвиенко.

О голосовании

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки в конституцию поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.