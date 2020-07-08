СФ примет основную часть законов в связи с поправками к конституции в осеннюю сессию

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Основной объем работы по принятию законов в связи с внесением изменений в Конституцию РФ придется на осеннюю сессию этого года, сообщила в среду на заседании в Совете Федерации спикер палаты Валентина Матвиенко.

"Совет палаты вчера принял решение, все эти 90 позиций, отраженные в поправках к конституции, требуют того или иного законодательного регулирования. Никакой спешки нет, должна быть осмысленная, качественная, спокойная работа. Естественно, основной ее объем, принятие законов придется на осеннюю сессию", - сказала она.

По словам главы комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса, парламентарии разбили всю тематику поправок к конституции на 90 позиций, всего изменения и дополнения нужно будет внести в порядка 100 законов. Он добавил, что спикер Совфеда уже поручила комитетам приступить к этой работе.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.