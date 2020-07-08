Вице-губернатором по молодежной политике Петербурга избрали Александра Бельского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Парламент Санкт-Петербурга согласовал кандидатуру Александра Бельского на пост вице-губернатора города по молодежной политике. Отдельный блок, отвечающий за молодежную политику, в правительстве Петербурга был создан в июле.

"По результатам голосования Законодательное собрание Санкт-Петербурга дает согласие на назначение Александра Бельского на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга по молодежной политике", - сказал председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров на заседании парламента во вторник.

Бельский будет координировать деятельность городского комитета по молодежной политике и взаимодействие с общественными организациями. С января 2019 года он возглавлял комитет территориального развития Санкт-Петербурга, до этого - муниципальное образование города Сестрорецк.

В мае законодательное собрание внесло поправки в городской закон о правительстве Санкт-Петербурга, согласно которым в него не могут входить главы исполнительных органов власти. Из состава городского правительства, в которое вместе с губернатором входили 15 человек, пришлось вывести двоих председателей комитетов. После этих изменений в городском правительстве, помимо главы города, остались 11 вице-губернаторов и представитель губернатора в законодательном собрании.

Между вице-губернаторами распределены блоки по безопасности, экономике, финансам, инвестициям и туризму, науке, культуре и спорту, медицине и социальной политике, строительству, ЖКХ и благоустройству, энергетике и тарифной политике. Молодежная политика была объединена в один блок с образованием, местным самоуправлением и взаимодействием со СМИ и политическими партиями. Численность городского правительства в нормативных актах ограничена 14 членами, таким образом, появилась возможность ввести еще одну должность.