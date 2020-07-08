ЦИК заверил списки кандидатов от трех партий на довыборы в Госдуму 13 сентября

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в среду заверил списки кандидатов от трех политических партий на дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам, которые пройдут в единый день голосования 13 сентября.

Речь идет о списках кандидатов от "Гражданской платформы", Партии пенсионеров и ЛДПР. Согласно документам, "Гражданская платформа" на довыборы в Пензенской области выдвинула Кирилла Метальникова, Партия пенсионеров в Курской области выдвинула Андрея Широкова, в Пензенской области - Евгения Ворожцова, в Ярославской области - Владимира Ворожцова, а от ЛДПР в Республике Татарстан выдвинут Андрей Колосов, в Курской области - Алексей Томанов, в Пензенской области - Вадим Сердовинцев, в Ярославской области - Ирина Лобанова. ЦИК также зарегистрировал уполномоченных представителей всех партий на довыборах.

Центризбирком 23 июня утвердил календарный план мероприятий по подготовке и проведению довыборов депутатов Госдумы. Согласно документу, списки кандидатов, выдвинутых политическими партиями, должны быть представлены в комиссию до 18 июля.

Средства на организацию довыборов

Согласно постановлению Центризбиркома, на проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам из федерального бюджета выделено 338 млн 688 тыс. рублей. Из них 326 млн 668 тыс. 900 рублей будет направлено нижестоящим избирательным комиссиям, в распоряжении ЦИК для исполнения полномочий останется 12 млн 19 тыс. 100 рублей.

"ЦИК РФ постановляет утвердить распределение средств федерального бюджета на финансовое обеспечение подготовки и проведения довыборов депутатов Госдумы по одномандатным избирательным округам и голосования на цифровых избирательных участках на довыборах депутатов Госдумы", - говорится в документе.

Довыборы пройдут в единый день голосования 13 сентября. На данный момент в нижней палате парламента вакантными являются места от Республики Татарстан, Курской, Пензенской и Ярославской областей.