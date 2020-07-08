Крашенинников: наказание за призывы к отчуждению территорий касается только граждан РФ

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ответственность за призывы к отчуждению территорий РФ будет распространена только в рамках российской юрисдикции. Такое пояснение в среду ТАСС дал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашениннков, отвечая на вопрос о том, затронут ли будущие нормы высказывания за рубежом о возврате Крыма в состав Украины.

Ранее депутат сообщил о подготовленных поправках в Уголовный кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающих ответственность за призывы к отчуждению российских территорий.

"Это наше законодательство, наша юрисдикция. Мы не можем на весь мир это распространять", - сказал Крашенинников.

Депутат при этом подчеркнул, что в подготовленных законопроектах предусмотрена административная преюдиция. "Если сейчас взять УК, то любые высказывания (призывы к нарушению территориальной целостности - прим. ТАСС) сразу пойдут через него. Бывают разные высказывания, разная общественная опасность", - заметил он. В связи с этим предлагается сначала назначать штраф по КоАП, а второй раз, "когда человек делает это сознательно", применять уголовную ответственность, сказал он.

Законопроект подготовлен с целью дальнейшего закрепления новых норм Конституции РФ, согласно которым не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий.