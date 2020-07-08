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Памфилова рассказала о кандидатах на выборы глав регионов в сентябре

Глава ЦИК сообщила, что в 18 субъектах России сейчас выдвинуто 134 кандидата

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. На выборы высших должностных лиц регионов в единый день голосования 13 сентября в 18 субъектах РФ в настоящий момент выдвинуто 134 кандидата. Об этом в среду сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.

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"На выборы высших должностных лиц выдвинуто 134 кандидата, из них 26 выдвинуто в порядке самовыдвижения. Остальные 108 кандидатов выдвинуты 23 политическими партиями", - сказала она в ходе заседания ЦИК.

"Наибольшее количество кандидатов выдвинуто на указанных выборах в Иркутской области - 17 кандидатов, в Камчатском крае - 16 кандидатов, в Костромской области - 10 кандидатов", - добавила глава ЦИК.

Она подчеркнула, что выборы законодательных и представительных органов государственной власти пройдут 13 сентября в 11 регионах. "Завершился период выдвижения кандидатов пока только в Челябинской области. На этой неделе завершается период выдвижения кандидатов в Курганской области", - сказала Памфилова.

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