Проект о признании отчуждения территорий экстремизмом могут рассмотреть 14 июля

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке, его первое чтение может пройти уже 14 июля. Об этом в среду сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Уже сегодня он будет вынесен на Совет Думы с предложением рассмотрения его в первом чтении 14 июля", - сказал председатель нижней палаты, слова которого приводит думская пресс-служба.

Володин подчеркнул, что данные "поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами конституции". "Инициатива направлена на обеспечение безопасности, защиту и укрепление нашего суверенитета", - убежден председатель Госдумы.

Законопроект о внесении изменений в закон "О противодействии экстремистской деятельности" был внесен в Госдуму в среду сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в основной закон, главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и его коллегой из Совета Федерации Андреем Клишасом. Предлагается уточнить, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

Володин уже направил законопроект в комитет по безопасности и противодействию коррупции. Сама инициатива подготовлена с целью дальнейшей реализации новых норм Конституции РФ, согласно которым не допускаются действия, направленные на отчуждение российских территорий.