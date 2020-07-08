В МИД заявили, что Россия предпримет ответные меры, если ее права в ДОН будут ограничивать

"Россия будет на постоянной основе вести оценку готовности партнеров полноценно выполнять свои обязательства по ДОН и искать взаимоприемлемые решения возникающих проблем. Если права России как государства - участника ДОН будут пытаться ограничить, предпримем ответные меры. С учетом упомянутых выше оценок и, разумеется, интересов безопасности нашей страны и ее союзников будет выстраиваться дальнейшая российская линия в отношении договора. Никакие сценарии в связи с этим не исключаются", - указали в дипведомстве.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия предпримет ответные меры, если ее права как участника Договора по открытому небу (ДОН) будут пытаться ограничить. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии МИД РФ о конференции государств - участников ДОН по рассмотрению последствий выхода США из соглашения.

В МИД РФ отметили, что большинство участников конференции выразило сожаление в связи с решением США и надежду, что оно будет пересмотрено, хотя при этом некоторые страны выразили понимание мотивов Вашингтона и призвали Россию "вернуться к полному выполнению ДОН". "Многие подчеркнули необходимость урегулирования проблем соблюдения договора за столом переговоров, поддержали ведущуюся в этом направлении работу и выразили готовность активно в ней участвовать. Очевидно, что партнеры осознают реальность негативных последствий выхода Вашингтона из ДОН, а эта перспектива их беспокоит", - говорится в комментарии дипведомства.

Тем не менее, как считают на Смоленской площади, участники не готовы занять более решительную позицию, дать принципиальную оценку действиям администрации США и вступить в серьезный диалог с Россией для урегулирования взаимных претензий, "предпочитая в основном ограничиться рассмотрением важных, но не коренных вопросов".

Ненадежность США

В Москве также подчеркивают, что власти США при принятии решения выйти из ДОН не учитывали мнение собственных союзников и других участников соглашения, более того, игнорировали требования собственных законодателей, многие из которых выразили открытое несогласие с ними. Поэтому, отмечают в министерстве, у России нет оснований верить в готовность американской администрации пересмотреть свое решение при выполнении ее ультимативных условий и "не будет упрашивать США остаться".

"Вследствие выхода из ДОН будет нанесен ущерб имиджу США как надежного партнера, невозможно будет всерьез относиться к их призывам расширять транспарентность в военной сфере. Они потеряют право приобретать у государств-участников данные, полученные в ходе наблюдательных полетов. Государствам - участникам ДОН придется рассмотреть ряд практических вопросов, связанных с указанным шагом", - продолжили в МИД РФ.

Контраргументы России

В комментарии министерства также говорится о том, что Россия в качестве отпора попыткам Вашингтона обвинить ее в нарушениях ДОН распространила два документа - "Договор по открытому небу: вопросы и ответы" и "Несоблюдение Соединенными Штатами Америки обязательств по Договору по открытому небу". На самой конференции начальник Управления Минобороны РФ по контролю за выполнением договоров Сергей Рыжков представил подробный анализ американских нарушений.

"Россия призвала партнеров по договору к совместной работе с целью поиска комплексного урегулирования взаимных озабоченностей. Разумеется, это возможно только при условии взаимного уважения интересов друг друга", - заключили в МИД России.