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Пандемия коронавируса нового типа

Мишустин не исключил, что многие россияне продолжат работать удаленно и после пандемии

По словам премьера, весной этого года число россиян, работающих удаленно, выросло почти в 5 раз

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин не исключил, что многие россияне продолжат работать в удаленном режиме и после пандемии коронавируса. Об этом говорится в его видеообращении к участникам онлайн-конференции Сбербанка по кибербезопасности Cyber Polygon.

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По словам премьера, "пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на образ жизни сотен миллионов людей, компаний, государственных органов". "Весной этого года число россиян, работающих удаленно, выросло почти в 5 раз, и многие продолжат работать в таком режиме и после победы над эпидемией", - заявил он.

Мишустин отметил, что, находясь в самоизоляции, люди стали еще более зависимы от цифровых технологий. "Исключительное значение приобретает непрерывное предоставление электронных государственных услуг. Именно поэтому на первый план выходит задача обеспечения кибербезопасности населения", - считает глава кабмина РФ.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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