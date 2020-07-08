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Начальник Генштаба ВС РФ обсудил по телефону с турецким коллегой ситуацию в Сирии и Ливии

Также стороны обсудили вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов провел в среду телефонные переговоры со своим турецким коллегой генералом армии Яшаром Гюлером. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

"Стороны обсудили обстановку в Сирийской Арабской Республике и текущую ситуацию в Ливии, а также вопросы взаимодействия между военными ведомствами двух стран", - говорится в сообщении.

Начальники Генштабов систематически проводят переговоры по вопросам безопасности, в том числе по обстановке в Сирии. В частности, в феврале в телефонном разговоре они обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня военных ведомств России и Турции, касающиеся обстановки в идлибской зоне деэскалации.

Теги
СирияТурцияРоссияЛивияГерасимов, Валерий Васильевич
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