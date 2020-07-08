ЦИК обсудит с партиями возможность голосования в течение нескольких дней на выборах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия РФ в ближайшее время планирует провести круглый стол с участием политических партий и экспертов по применению новых процедур голосования на предстоящих выборах 13 сентября, в том числе голосования в течение нескольких дней. Об этом сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.

"В рамках полномочий ЦИК и исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации мы можем предложить меры и процедуры для голосования, которые обеспечивали бы полную безопасность наших граждан. И мы с вами обсуждаем вопрос о том, возможно ли проводить голосование уже в сентябре не один день 13 сентября, а, например, в один или два дня еще предшествующих", - сказала Памфилова.

"Прежде, чем мы примем такое окончательное решение, мы должны в свое ближайшее время провести круглый стол с партиями со всеми. Партии впрямую вовлечены в процесс выборов у нас. Приглашаем всех представителей партий для обсуждения этой проблемы и всех экспертов", - отметила глава ЦИК РФ.

По ее словам, это введение процедуры голосования в течение нескольких дней нужно "для того, чтобы позволить людям выбрать более удобное время и не создавать на участках скопление людей". "Если мы придем к выводу, что это возможно, то там целый ряд элементов, которые надо будет параллельно обеспечить и самое главное требование - это может быть только при обязательном присутствии наблюдателей. Также необходимо, чтобы обязательно работало видеонаблюдение как дополнительный элемент. Все наши элементы по сохранению бюллетеней тоже должны быть в полной мере быть осуществлены", - добавила Памфилова.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса.

Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.