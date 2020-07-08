У Кремля пока нет позиции по поправкам о наказании за призывы к отчуждению территорий

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Кремль пока не формулировал свою позицию по законопроекту о наказании за призывы к отчуждению территорий, так как сначала эти поправки будут рассмотрены в парламенте. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь никакой позиции нет, это новая парламентская, депутатская инициатива. Она сначала будет обсуждаться в парламенте, а потом уже можно будет говорить о выработке какой-то позиции [у Кремля]", - сказал Песков.

По его словам, с администрацией президента эта инициатива не обсуждалась. "Сейчас, после вступления в силу закона о поправках [к конституции], предстоит очень напряженная законотворческая работа, предстоит изменить многие законы, подзаконные акты и так далее. В рамках этой работы будут появляться различные инициативы", - сказал представитель Кремля.

Законопроект о внесении изменений в закон "О противодействии экстремистской деятельности" был внесен в Госдуму в среду сопредседателями рабочей группы по подготовке изменений в основной закон, главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и его коллегой из Совета Федерации Андреем Клишасом. Предлагается уточнить, что экстремизмом признается нарушение территориальной целостности Российской Федерации, в том числе отчуждение части ее территории. Под экстремистскую деятельность при этом не попадают делимитация, демаркация, редемаркация государственной границы РФ с сопредельными государствами.

Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект о приравнивании отчуждения территорий к экстремизму будет рассмотрен Госдумой в приоритетном порядке, его первое чтение может пройти уже 14 июля. Володин подчеркнул, что данные "поправки приводят законодательство о противодействии экстремизму в соответствие с новыми нормами конституции".