Песков считает, что дело Сафронова не является темой для вмешательства президента

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Дело советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене, не относится к президентской тематике. Об этом заявил в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли Владимир Путин запросить у спецслужб дополнительную информацию о деле Сафронова.

"У президента, безусловно, есть такая возможность, но <…> это никак не тема для президента", - подчеркнул Песков.

Он отметил, что "идет следствие, предстоит суд". "Почему мы априори исходим из какого-то недоверия?" - заметил пресс-секретарь президента.

Песков убежден, что выводы по делу Ивана Сафронова нельзя делать на основе эмоций. Представитель Кремля призвал "не путать общественный резонанс с резонансом СМИ". "Мы, конечно, с большим вниманием относимся к мнению журналистов, которое они публикуют, это несколько десятков публикаций, несколько десятков мнений [по делу Сафронова], которые не нужно называть общественным резонансом". "Виновность того или иного человека может признать только суд, до начала суда писать мнение о несостоятельности тех или иных обвинений, не обладая какой-либо информацией, как минимум, не имеет ничего общего с профессионализмом", - полагает он.

"Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет [по делу Сафронова], но эти журналистские материалы в основном основываются на эмоциях, они, конечно же, не имеют и не могут иметь под собой какой-то реальной информации о результатах работы контрразведки", - отметил представитель Кремля. По его мнению, "здесь просто нужно оставить это дело на рассмотрение суда". "Есть обвинение, есть результаты работы специальных служб, решение будет приниматься в суде", - указал Песков.

Отвечая на вопрос, как Сафронов мог пройти проверку при устройстве на работу в Роскосмос, представитель Кремля заметил, что ему "неправильно было бы говорить о рекрутинге Роскосмоса или других ведомств". "Единственное, что могу сказать, существует разный режим набора на разные должности: есть должности, которые подразумевают допуск к государственной тайне, есть должности, которые не подразумевают такого. Так во многих ведомствах, это обычная практика", - пояснил Песков.

Он также не стал говорить о том, почему руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина, чьим советником в последнее время был Сафронов, не оградили от общения с потенциальным агентом иностранных спецслужб. "Не думаю, что мы можем обсуждать каким-то образом методы, которые используют в своей работе специальные службы, и не думаю, что представители специальных служб будут обсуждать с вами эти методы", - обратился Песков к журналистам.

"Функции Федеральной службы безопасности хорошо известны, есть соответствующее положение, там написаны все функции Федеральной службы безопасности. Как раз эффективность выполнения этих функций является главным критерием, которым руководствуется глава государства", - сказал Песков, отвечая на вопрос, по каким критериям оценивается эффективность работы ФСБ и что в ее работе важнее - работа на упреждение или позволение завербованному агенту длительное время собирать информацию.