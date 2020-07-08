Песков: у завербованного журналиста кремлевского пула есть возможности сбора информации

"Если он [журналист] завербован спецслужбами НАТО, такое исключать нельзя, конечно", - ответил представитель Кремля в среду на вопрос СМИ, может ли журналист кремлевского пула быть носителем чувствительной информации, переговорить с высокопоставленными лицами, сделать выводы и передать их спецслужбам.

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что если журналист кремлевского пула завербован зарубежной разведкой, он может иметь возможность для сбора информации.

"Мы действительно сталкивались с Сафроновым как с очень талантливым журналистом, высоко ценим его журналистский талант", - подчеркнул Песков. Однако при этом он заметил: "Мы с вами не знаем сути тех обвинений, которые озвучены в его адрес. Эти обвинения доступны суду и известны суду, и суд будет их рассматривать".

Работа журналистов президентского пула организована так, что нарушение закона о государственной тайне исключено. Таким образом Песков прокомментировал подозрение в госизмене в адрес советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, который в бытность журналистом работал в том числе в президентском пуле.

"Что касается президентского пула, то работа организовывается таким образом, чтобы исключить нарушение закона о государственной тайне", - сказал представитель Кремля. Он при этом подчеркнул, что судебного решения в отношении Сафронова пока нет.

Советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов во вторник был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в передаче сведений, составляющих государственную тайну, представителю одной из спецслужб стран НАТО. Ранее Сафронов занимался журналистской деятельностью, входил в кремлевский пул. Песков высоко оценивал журналистский профессионализм Сафронова.