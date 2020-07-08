ЦИК получил только две жалобы на принуждение к голосованию за или против поправок

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия за время проведения общероссийского голосования по закону о поправке к конституции получила всего два обращения от граждан по возможному принуждению к голосованию за или против изменений в основной закон.

"Был ряд обращений, немногим более 100, которые связаны с возможным принуждением к тому, чтобы человек проголосовал не там, где он хочет, вообще с возможным принуждением к участию в голосовании. Что касается принуждения к голосованию за или против, таких было всего два", - сказала Памфилова в ходе заседания комиссии в среду.

По ее словам, все обращения направлены руководителям и прокурорам соответствующих регионов. "Сейчас уже более 30 [обращений по] Санкт-Петербургу, немногим более 30 - по Москве. И по одному буквально еще на несколько регионов распространились. Мы сейчас провели систематизацию этих обращений и еще направили в ряд высокопоставленных и контролирующих органов, чтобы нам была оказана помощь и поддержка, чтобы ни одно это обращение не растворилось, не осталось без ответа. Каждое из этих обращений мы взяли под контроль", - добавила Памфилова.

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.