Песков не считает недоверие ряда СМИ поводом менять режим рассмотрения дел с секретностью

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Недоверие отдельных журналистов не является основанием менять закон, по которому судебные дела с грифом "секретно" рассматриваются в закрытом режиме. Такое мнение высказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, стоит ли сделать суд по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова максимально открытым для повышения доверия к этому процессу.

"Для определенных категорий обвинений существует определенный режим рассмотрения дела в суде, связанный с секретностью. Поэтому ориентироваться на мнение отдельных журналистов и каким-то образом менять действующий закон, наверное, было бы неверно", - подчеркнул представитель Кремля.

Он не согласился при этом, что все журналисты не доверяют суду. "Есть средства массовой информации, которые относятся с доверием, есть СМИ, где журналисты априори высказывают недоверие. Я бы здесь все-таки избегал обобщений", - сказал Песков. Он назвал свой регулярный конференц-колл с журналистами не подходящей площадкой для проведения опросов по данной теме.

Пресс-секретарь главы государства также подчеркнул, что виновность любого гражданина может установить только суд. "Поэтому нужно дождаться суда. Мы с пониманием относимся к мнению некоторых журналистов, но все-таки в первую очередь мы ориентируемся на невозможность комментирования этой ситуации в условиях начавшегося следствия и предстоящего судебного рассмотрения", - заключил Песков.

Отвечая на вопрос, могли ли его ввести в заблуждение о том, что дело Сафронова не связано с бывшей журналистской деятельностью подозреваемого, Песков сказал: "Я это исключаю". "По-прежнему мы исходим из того, что это не связано с его (Сафронова - прим. ТАСС) журналистской деятельностью", - подчеркнул пресс-секретарь президента.