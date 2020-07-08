Лавров: Ливийская национальная армия готова подписать документ о прекращении огня

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Ливийская национальная армия (ЛНА) сейчас готова подписать документ о немедленном прекращении боевых действий, однако правительство в Триполи не хочет этого делать, рассчитывая на военное решение. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД "тройки" Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.

"На каком-то этапе, когда мы приглашали основных протагонистов - господ [Халифу] Хафтара, [Фаиза] Сарраджа, [Акилу] Салеха - в январе этого года в Москву перед Берлинской конференцией, тогда Ливийская национальная армия считала, что у нее позиции предпочтительнее на земле, и не была готова подписывать соответствующий документ, который был приемлем для Сарраджа. Сейчас Ливийская национальная армия, по нашим оценкам, готова подписать такой документ о немедленном прекращении боевых действий, но уже правительство в Триполи не хочет этого делать, рассчитывая опять-таки на военное решение", - сказал он.

Лавров также выразил сожаление, что констатация всеми сторонами факта об отсутствии военного решения у ливийского конфликта "не претворяется в практические дела".

Турция ведет работу в Триполи

Турция совместно с Правительством национального согласия (ПНС) ведет работу в Триполи по достижению согласия на прекращение боевых действий.

"Наши турецкие коллеги работают в этом направлении (прекращения огня - прим. ТАСС) с Правительством национального согласия. Надеюсь, что у них получится добиться единственно верного в нынешних условиях решения", - сказал он.

Лавров добавил, что МИД РФ с турецкими коллегами занимаются согласованием подходов, которые позволили бы незамедлительно объявить о прекращении огня в Ливии. Работа ведется в рамках диалога, который был санкционирован на высшем уровне президентами России и Турции. "Мы посылаем однозначный сигнал, что первым, неотъемлемым, безальтернативным шагом является объявление о полном прекращении боевых действий", - заявил Лавров.

Участники проходившей в начале 2020 года в Берлине конференции по ливийскому урегулированию призвали в итоговом документе к прекращению огня, обязались воздержаться от вмешательства, предложили создать единое правительство и начать реформы для восстановления государственности, разрушенной интервенцией НАТО почти 10 лет назад.

США пытаются помешать назначению нового спецпосланника генсека ООН по Ливии

Действия США создают впечатление попыток препятствовать назначению нового спецпредставителя генсека ООН по Ливии.

"Уже полгода генсек ООН не может назначить нового спецпредставителя по Ливии. Предлагались кандидатуры и министра иностранных дел Алжира, и бывшего главы МИД Ганы, но США отказались поддержать их, - сказал он. - Складывается ощущение, что наши американские коллеги пытаются стреножить генерального секретаря господина Гутерриша".

Министр обратил внимание, что исполняющим обязанности спецпосланника по Ливии сейчас является гражданка США Стефани Уильямс. "Очень не хотелось бы, чтобы США "держали за руки" секретариат ООН, препятствуя назначению спецпредставителя в расчете на то, что их соотечественница будет решать какие-то непонятные нам задачи", - подчеркнул Лавров.

Власть на основе баланса интересов

Лавров считает разумным предложением инициативу о формировании органов государственной власти, в которых на основе баланса интересов будут представлены все три исторических района Ливии.

"Насчет военной ситуации на земле, какие силы и с какой стороны готовятся перейти ту или иную линию - это все второстепенно. Если мы согласны, что нет военного решения, нужно просто остановиться. А дальше там уже есть отработанные механизмы", - сказал он на пресс-конференции в формате видеосвязи.

"Есть так называемый военный комитет "5+5", есть предложение, закрепленное в Каирской декларации, в том числе предложение, которое выдвинул глава палаты депутатов в Тобруке господин [Акила] Салех, недавно побывавший в Москве. Имею в виду формирование поистине коллективных, равноправных органов государственной власти, в которых на основе баланса интересов будут представлены все три исторических района Ливии. И я считаю, что это абсолютно разумное предложение", - подчеркнул министр.

В апреле Салех выдвинул предложения по урегулированию кризисаи, которые предусматривают формирование комиссии по разработке новой конституции с участием экспертов из трех исторических областей Ливии - Киренаики (северо-восток), Триполитании (запад) и Феццана (юг), а также с привлечением иностранных специалистов в этой области. На ее работу отводится 90 дней, а одновременно с этим предлагается реструктурировать президентский совет, включив в него по одному представителю от трех регионов, которые выберут главу данного органа, и сформировать правительство национального единства. Сроки полномочий кабмина будут ограничены периодом, необходимым для проведения парламентских и президентских выборов.

В Ливии несколько лет параллельно существуют два органа исполнительной власти - Правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в Триполи и действующий на востоке совместно с парламентом и при поддержке ЛНА фельдмаршалла Халифы Хафтара временный кабинет. 4 апреля 2019 года Хафтар развернул наступление на Триполи, столичное правительство позднее обратилось за защитой к Турции.

При поддержке Анкары ПНС удалось вернуть контроль над рядом захваченных ЛНА территорий. В частности, в мае его формирования заняли Эль-Ватыю, покинутую силами Хафтара. Позднее поступала информация о том, что Турция ведет переговоры с кабмином в Триполи о возможности использования ливийских военных баз - как Эль-Ватыи, так и военно-морской базы в городе Мисурата (200 км к востоку от Триполи).