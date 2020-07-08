Лавров призвал Киев отказаться от геополитики в вопросах борьбы с терроризмом

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Борьба с терроризмом не должна быть жертвой геополитических игр. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД тройки Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.

"Они выходят из многих документов, это их право. То, как они обставляют решение о прекращении сотрудничества по тем или иным вопросам - это тоже их право. Если они считают, что таким образом они более эффективно защищают национальные интересы, значит, так тому и быть, в их понимании. Нам ясно только одно - борьба с терроризмом не должна быть жертвой и заложником каких-то геополитических игр", - сказал он, комментируя сообщения о намерении Киева прекратить действие меморандума о антитеррористическом сотрудничестве с РФ.

"То, что украинское руководство занимается именно геополитическими играми, сомнений не вызывает ни у одного мало-мальски сведущего наблюдателя", - добавил министр.