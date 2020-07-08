Володин поручил подготовить обзор по не выполненным в срок поручениям президента

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в среду дал поручение комитету Госдумы по контролю и регламенту подготовить обзор по всем поручениям президента, которые не были выполнены в срок.

"Мы сталкиваемся из раза в раз с одним и тем же: было поручение президента 2016 года, выполняем в каком? В 2020 году. По экологическим вопросам поправка лежала 2,5 года. Может быть, нам к отчету правительства дать системное поручение комитету по контролю (и регламенту - прим. ТАСС), чтобы они подготовили обзор по всем поручениям президента, которые не выполнены в срок и которые обязывают по-другому строить работу и правительство, и нас", - отметил Володин в ходе пленарного заседания.

Депутаты поддержали предложение Володина.

Он также отметил, что необходимо обозначать эти вопросы как ключевые в ходе отчетов министров в рамках правительственных часов в Госдуме. "Нам будет крайне важно посмотреть, это, кстати, один из показателей в том числе эффективности министерств, как они отрабатывают поручения", - подчеркнул Володин.

Планируется, что Госдума заслушает ежегодный отчет правительства, который представит премьер-министр РФ Михаил Мишустин, на пленарном заседании 22 июля.