Лавров заявил о нежелании Киева подтверждать минские договоренности

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Украинская сторона в ходе состоявшейся 4 июля в Берлине встречи политических советников глав государств "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) вновь отказалась подтвердить минские соглашения. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в формате видеосвязи.

"Мы продолжаем контакты в рамках нормандского формата. Недавно состоялась встреча советников и политических помощников лидеров нормандского формата. Она вновь подтвердила, что украинская сторона категорически не хочет подтвердить минские договоренности, одобренные Советом Безопасности ООН. На прямой вопрос наших представителей, прямого ответа не поступило", - сказал он.

"Мы, конечно, ожидаем, что Германия и Франция как соучастники нормандского формата несут свою долю ответственности за позицию, которую должен занимать Киев в отношении важнейшего документа под названием минский Комплекс мер", - добавил министр.