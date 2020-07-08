Лавров: Россия предложила техническое содействие в ситуации вокруг плотины "Возрождение"

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Россия предложила странам, вовлеченным в спор вокруг строительства Эфиопией плотины "Возрождение" на реке Голубой Нил, техническое содействие. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главами МИД "тройки" Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.

"Мы предлагали участникам конфликта свое содействие, в том числе техническое содействие. Там есть вещи, которые могут быть полезны. Они об этом знают", - сказал он.

"Предлагали им свои услуги и США. Состоялось несколько встреч в США, и мы приветствовали тот прогресс, который был достигнут. Сейчас обнадеживает то, что стороны какое-то время назад договорились о том, чтобы ускорить контакты по линии профильных министров", - подчеркнул министр.

Лавров напомнил, что Россия в рамках дискуссии в Совбезе ООН по вопросу строительства плотины призвала как можно скорее завершить согласование общеприемлемых подходов на основе существующих для таких случаев норм международного права и учета интересов всех вовлеченных сторон.

Эфиопия с 2011 года реализует проект по созданию на Голубом Ниле крупнейшей в Африке плотины "Возрождение" из 15 радиально-осевых гидроагрегатов. Мощность ГЭС, которая будет представлять собой каскад из четырех плотин, составит 5 250 МВт. Аддис-Абеба намерена ввести ее в строй в 2022-2023 годах. Стоимость проекта - $4,6 млрд. Для Эфиопии строительство станции - это гигантский экономический проект, реализация которого обеспечит страну электроэнергией и позволит экспортировать ее в соседние страны. Египет и Судан опасаются, что в результате работы эфиопской ГЭС в Ниле может возникнуть нехватка воды, которая приведет к многочисленным экономическим и экологическим проблемам. В большей степени этого опасается Египет, население которого превысило 100 млн человек и продолжает неуклонно расти.

3 июля суданское информационное агентство СУНА сообщило, что Египет, Эфиопия и Судан возобновили переговоры по данному вопросу на уровне министров ирригации и водных ресурсов.