Лавров: независимая комиссия ООН по Сирии не может отвечать за достоверность своих данных

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Независимая комиссия ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, которая сообщала о преступлениях сил официального Дамаска в Идлибе, не может отвечать за достоверность распространяемой информации. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, открывая переговоры с главами МИД "тройки" Африканского союза (ДРК, Египет, ЮАР) в формате видеосвязи.

"Мы исходим из исключительной необходимости решать и рассматривать любые вопросы, касающиеся сирийского или какого-либо другого конфликта, только на основе конкретных фактов, на основе представления сведений, за которые соответствующая структура может отвечать, - сказал Лавров. - Эта независимая комиссия за свои заявления отвечать не может, как это уже не раз было доказано".

Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что комиссия была создана неконсенсусным решением, а ее задача, по словам Лаврова, заключается в том, чтобы "искать компромат на Дамаск и тех, кого называют союзниками Дамаска". Кроме того, сама комиссия ни разу не была в Идлибе, констатировал он.

"Эта так называемая независимая комиссия пользуется фактами, почерпнутыми из социальных сетей, из неких источников, которые они просят оставить анонимными, ссылаясь на соображения безопасности, - сказал министр. - Это те же самые методы, которыми сейчас пользуется ОЗХО, когда буквально в эти дни наши западные коллеги пытаются продавить принятие резолюции, которая будет основана на докладе, подготовленном в грубейшее нарушение Конвенции по запрещению химического оружия".