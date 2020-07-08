Матвиенко: разговоры о вхождении ДНР и ЛНР в РФ возникают из-за отсутствия мира в регионе

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Разговоры о возможном вхождении ДНР и ЛНР в состав России возникают на фоне отсутствия шагов по мирному урегулированию ситуации на этих территориях, Россия видит выход только в мирном разрешении вопроса на базе минских соглашений. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Разговоры [о вхождении ЛНР и ДНР в состав РФ] возникают на фоне того, что ничего не происходит в мирном урегулировании ситуации в ДНР и ЛНР. Россия неизменно занимала и занимает позицию, что [возможно] только мирное урегулирование на базе минских соглашений. В этих соглашениях заложены все механизмы для реинтеграции ДНР и ЛНР в состав Украины, для разрешения мирным путем этого внутриукраинского конфликта", - сказала Матвиенко журналистам.

Она с сожалением констатировала, что РФ не видит "малейшего прогресса со стороны Украины в реализации минских соглашений". При этом, по словам политика, Россия оказывала и будет оказывать гуманитарную поддержку жителям Донбасса, которые оказались в сложной ситуации не по своей вине. "Россия будет защищать на всех международных площадках права граждан, которые живут на этих территориях. И будет делать это до тех пор, пока права людей, проживающих на юго-востоке [Украины], не будут в полном объеме восстановлены, как права граждан Украины. Мы не можем быть равнодушны и безразличны к тому тяжелейшему положению, в котором находятся сейчас жители этих территорий", - подчеркнула спикер Совфеда.

Сенатор также отметила, что недавняя встреча экспертов по реализации минских соглашений также "не дала повода для оптимизма". "Мы еще раз убедились, что нет сегодня воли, желания двигаться по реализации минских соглашений. А другой основы, другого пути, кроме мирного урегулирования на базе минских соглашений не существует. И это должны осознать все политики. Мы настойчиво будем добиваться, чтобы Киев выполнил свои обязательства по их имплементации и по защите прав граждан, проживающих на юго-востоке", - сказала Матвиенко.

Ранее председатель общественной организации "Союз добровольцев Донбасса" (СДД) Александр Бородай высказал мнение, что в скором времени самопровозглашенные республики Донбасса могут войти в состав РФ. Партия писателя Захара Прилепина "За правду" ранее опубликовала свою программу, согласно которой "необходимо внести в Конституцию России норму, позволяющую присоединять к России любую территорию, 75% граждан которой проголосовали за вхождение в состав России".