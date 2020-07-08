Механизм наделения статусом пожизненного сенатора пропишут в законах

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Механизм получения статуса пожизненного сенатора бывшими президентами и другими заслуженными лицами будет прописан в законодательстве. Об этом заявила в среду председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Что касается права президента РФ стать пожизненным сенатором, то это не происходит автоматически. Статья 95 конституции не предусматривает автоматического решения, потому что там есть право отказа. Поэтому в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки. В пакете законов также будет готовиться и этот механизм", - сказала Матвиенко журналистам, отвечая на вопрос, когда бывший президент РФ Дмитрий Медведев сможет получить статус сенатора в связи с вступлением в силу поправок к конституции.

В настоящее время Совет Федерации формируется представителями регионов, также право вносить свои кандидатуры есть у президента. Сейчас президентская норма составляет не более 10%, то есть 17 человек - представителей РФ. Внесенными поправками к конституции президентская норма увеличивается до 30 представителей, из которых семь могут быть назначены главой государства пожизненно из числа граждан, "имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности".