ЦИК продолжит разоблачать фейки о голосовании по конституции

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что комиссия будет продолжать разоблачать недостоверную информацию об общероссийском голосовании по закону о поправке к конституции.

"Очень важное направление - разоблачение лжи и разного рода фейков. Скажем, та, немногочисленная, но очень шумная группа, которая бьется сейчас в истерике... Я просто не понимаю, как можно опуститься до такого низкого уровня, чтобы просто так откровенно лгать... Будем продолжать разоблачать, просто конкретно будем", - сказала Памфилова в ходе заседания ЦИК в среду.

По ее словам, в основном от них идет "откровенная ложь без существенных требований или фактов нарушений". "Вы знаете от кого [это идет]? От политических содержанок, от политических побирушек и попрошаек", - отметила глава ЦИК, добавив, что "некоторые видные эксперты, которые были в оппозиции, даже имели ключи от дистанционного электронного голосования".

Общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, основным стал последний день. Голосование в течение нескольких дней было организовано для предотвращения распространения коронавируса. Согласно данным ЦИК по итогам обработки 100% протоколов, поправки к конституции поддержали 77,92% проголосовавших, против проголосовали 21,27%, итоговая явка по стране составила 67,97%.