Путин в беседе с Аббасом подчеркнул важность укрепления межпалестинского единства

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом обсудил вопросы ближневосточного урегулирования. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Кремля.

"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта в соответствии с существующей международно-правовой базой, - говорится в сообщении. - В этом контексте особо подчеркнута важность укрепления межпалестинского единства".