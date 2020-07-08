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Палестино-израильский конфликт
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Путин в беседе с Аббасом подчеркнул важность укрепления межпалестинского единства

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© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Палестины Махмудом Аббасом обсудил вопросы ближневосточного урегулирования. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Кремля.

"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в поддержку справедливого и долгосрочного решения палестино-израильского конфликта в соответствии с существующей международно-правовой базой, - говорится в сообщении. - В этом контексте особо подчеркнута важность укрепления межпалестинского единства".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, Махмуд
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