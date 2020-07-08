ГП: правоохранительные органы отстают в технических возможностях от киберпреступников

"Мы должны сконцентрировать свои усилия для укрепления международного сотрудничества и отношений, потому что у преступников нет ни правил, ни регулирования, ни границ. У них есть Darknet, все инструменты для общения. И мы, конечно, немного отстаем от них в этом плане", - сказал он, выступая на международном онлайн-тренинге Cyber Polygon. Городов выразил надежду, что правоохранительные органы смогут "догнать этих плохих ребят".

Число киберпреступлений в России увеличивается. Городов считает, что преступники пользуются страхом людей и пытаются навязывать им опасные действия. Также положение дел в сфере кибербезопасности ухудшил кризис из-за пандемии коронавируса. "Я думаю, что в этой ситуации мы, конечно же, должны уделять повышенное внимание сотрудничеству и обеспечивать улучшение навыков специалистов, потому что мало технических специалистов, работающих в этой отрасли, - отметил глава управления Генпрокуратуры. - И это проблема не только в России, это общая проблема, глобальная".