Дума планирует осенью рассмотреть поправки о штрафах за призывы к отчуждению территорий

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Госдума планирует рассмотреть поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) за призывы к отчуждению территорий РФ в осеннюю сессию. Об этом в среду сообщил глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников по итогам Совета Думы.

"Мы включаем положение, когда есть призывы или действия по отчуждению территории, мы это признаем экстремистской деятельностью, во-первых, это прямо вытекает из конституции. Дальше нам нужно устанавливать ответственность", - сказал Крашенинников.

Парламентарий напомнил, что сейчас существует уголовная ответственность за призывы к нарушению территориальной целостности. "Мы считаем, что нам нужно все-таки в разных случаях смотреть по-разному. Призывы мы делаем через преюдицию, первоначальные призывы мы все-таки предлагаем наказывать через КоАП, если не подействовало - тогда уже уголовная ответственность, во второй раз", - пояснил он.

По его словам, разработанные поправки в КоАП уже направлены в правительство РФ для получения заключения. "КоАП - это совместное ведение, мы внесем их [в Госдуму] на этой сессии, я надеюсь. А рассматривать будем уже, скорее всего, осенью", - уточнил председатель комитета.

Ранее Крашенинников сообщил, что поправки предусматривают административные штрафы за призывы к нарушению территориальной целостности РФ для граждан от 30 до 60 тыс. рублей, для должностных лиц - от 60 до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тыс. рублей. За повторное нарушение будет грозить уголовная ответственность.