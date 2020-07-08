Грызлов призвал к дополнительным шагам для налаживания диалога Киева и Донбасса

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Отказ Киева от диалога с Донбассом серьезно тормозит работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, для налаживания такого диалога нужны дополнительные шаги. Об этом по итогам состоявшейся в среду видеоконференции контактной группы заявил полномочный представитель РФ на переговорах Борис Грызлов.

"Единственный способ разрешения внутриукраинского конфликта - это четкое, полное и последовательное выполнение обязательств Киева и Донбасса по минским договоренностям. А это возможно сделать только в режиме прямого диалога по всем аспектам политического урегулирования между органами власти Киева, Донецка и Луганска", - отметил он.

Однако сегодняшняя позиция Киева, по его словам, не способствует эффективной работе группы. В частности, тормозит ее частая смена состава украинской делегации. "Отмечу, что путем постоянной перетасовки своих представителей украинская сторона пытается уйти от предметного обсуждения на площадках подгрупп. Это серьезно тормозит работу контактной группы, и это дополнительный фактор нестабильности и напряженности между Киевом и Донбассом", - отметил он.

"Сегодняшняя позиция Киева подрывает возможности урегулировать кризис, делает конфликтную ситуацию более сложной, более затяжной. Это неприемлемо. Обязательства Украины, закрепленные в минских договоренностях, в решениях нормандского формата и в резолюции Совета Безопасности ООН, должны быть выполнены", - подчеркнул полпред РФ.

Грызлов считает, что в нынешних условиях нужны дополнительные шаги для поддержки диалога между Киевом и Донбассом. "В том числе важно сделать работу контактной группы более открытой. Важно полностью исключить двойные стандарты в поведении представителей ОБСЕ", - подчеркнул он.

Участки разминирования

Украинская сторона отказалась согласовать с ДНР и ЛНР ряд участков разминирования на линии соприкосновения, сказал Грызлов. "Киев и Донбасс смогли договориться о некоторых участках разминирования, - сказал он. - К сожалению, из 20 запланированных участков согласовано только 13. Киев не согласовал предложенные Луганском участки разминирования, критически важные в гуманитарном плане".

Полпред РФ также отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нарушать режим прекращения огня. "В ночь с 5 на 6 июля ВСУ совершили массированные обстрелы донецких территорий в районе Горловки, - отметил он. - Под огнем оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура. Тысячи людей в Донецкой области остались без электричества и воды".

Обмен удерживаемыми лицами

Киев также отказался от согласованных ранее договоренностей в сфере обмена удерживаемыми лицами. "В ходе сегодняшней конференции Киев отказался от согласованных ранее договоренностей по составлению списков на обмен в соответствии с четырьмя категориями удерживаемых лиц", - сказал он. При этом, как подчеркнул Грызлов, речь идет о его же собственной, представленной ранее, инициативы по формату составления списков.

"Буквально в ходе заседания киевская делегация заявила, что она хочет еще две категории", - пояснил подлпред РФ. Это, считает Грызлов, "существенно затормозит процесс обмена и освобождения".

Обустройство КПП

Украинская сторона договорилась с ДНР и ЛНР по вопросам гарантии безопасности при проведении работ на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ), сказал Грызлов. "Стороны договорились о гарантиях безопасности для создания инфраструктуры пропускных пунктов. Есть договоренность, что работы по инфраструктуре КПВВ должны быть завершены в течение четырех месяцев или ранее, - сказал он. - Здесь будет необходим дополнительный контроль, поскольку ранее гарантии безопасности таких работ нарушались со стороны ВСУ".