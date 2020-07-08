Постпредство РФ призвало представителя ОБСЕ отреагировать на запрет в Литве трансляции RT

ВЕНА, 8 июля. /ТАСС/. Россия призывает представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира отреагировать на решение властей Литвы запретить трансляцию российских телеканалов группы RT. Об этом в среду заявило российское постпредство при ОБСЕ.

Постпредство РФ назвало запрет комиссии по радио и телевидению Литвы телеканалов RT "охотой на ведьм". "Призываем представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ отреагировать на очередной пример цензуры медиапространства и нарушения обязательств в области свободы СМИ", - говорится в заявлении постпредства в Twitter.

Подведомственная парламенту Литвы комиссия по радио и телевидению, контролирующая деятельность радио- и телевещателей в стране, запретила в среду трансляцию российских телеканалов группы RT. Под запрет попадают канал RT, его версия RT HD, а также RT Spanish, RT Documentary и RT Documentary HD. Российские телеканалы в Литве доступны только пользователям кабельных сетей и владельцам тарелок спутникового ТВ.

Ранее аналогичные меры были приняты властями Латвии. 30 июня Национальный совет по электронным СМИ Латвии принял решение запретить в стране трансляцию семи входящих в RT российских каналов. Реагируя на это, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия призывает международные структуры дать оценку действиям латвийского регулятора.