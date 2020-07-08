Антонов назвал утверждения о России и талибах откровенной ложью

ВАШИНГТОН, 8 июля. /ТАСС/. Утверждения американских СМИ о приписываемой России готовности выплачивать боевикам в Афганистане денежные вознаграждения за убийства американских военнослужащих являются откровенной ложью. Об этом заявил в среду посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Центром за национальный интерес.

Талибам помощь России не нужна. Что стоит за скандальной публикацией New York Times

Отвечая на просьбу прокомментировать опубликованные ранее утверждения газеты The New York Times, посол назвал их "откровенной ложью".

"Я бы хотел полностью отвергнуть все обвинения против России. Мы не заинтересованы в победе терроризма в Афганистане", - отметил глава российской дипмиссии.

"Мы находимся в тесном контакте с нашими американскими коллегами, и мы, конечно, обсуждали все вопросы, связанные с этой провокационной публикацией, которую допустили некоторые средства массовой информации в США", - добавил он.

Посол подчеркнул, что Россия понимает ситуацию в Афганистане, где она уже потеряла "много тысяч жизней русских солдат и офицеров". Антонов "пожелал успехов переговорщикам США", занимающимся урегулированием в Афганистане.

"Позор тем, кто пытался разграничить позиции РФ и США по этому вопросу", - заключил посол.

Необходимость диалога

Антонов добавил, что Соединенные Штаты и Россия не являются врагами и не могут позволить себе не общаться, несмотря на все накопившиеся противоречия в отношениях.

"Очень сложно говорить о российско-американских отношениях. Слишком много противоречий накопилось <...>", - сказал он. "Существуют противоположные взгляды на то, кому следует предпринять первый шаг навстречу", - подчеркнул Антонов.

"Я должен признать, что пока этот процесс похож на хождение по кругу без какой-либо четкой перспективы найти общие позиции", - отметил российский дипломат.

"Во многих случаях мне приходилось убеждать американскую общественность, что Россия и Соединенные Штаты не являются врагами, что мы не можем позволить себе роскошь не разговаривать друг с другом, несмотря на все существующие разногласия. По объективным причинам благополучие всего мира зависит от качества российско-американских отношений", - убежден Антонов.