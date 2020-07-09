Госдума обсудит штрафы за пропаганду наркотиков в сети и ограничения для сотрудников ФСБ

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Госдума на заседании в четверг рассмотрит в первом чтении законопроект об административных штрафах до 1,5 млн рублей за пропаганду наркотиков в интернете, об ограничениях для сотрудников ФСБ на распространение профессиональной тайны, а также об уточнении порядка приостановки деятельности некоммерческих организаций (НКО), связанных с США.

Законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в сети был внесен правительством в начале января этого года. Статью 6.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ предлагается дополнить новым пунктом, где будет прописана ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, именно в интернете. Предлагается ввести штрафы для граждан в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 млн до 1,5 млн рублей. В качестве альтернативного наказания судья сможет в административном порядке приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 суток.

Совершение такого правонарушения иностранцем или лицом без гражданства повлечет за собой штраф в размере от 4 тыс. до 30 тыс. рублей "с административным выдворением за пределы Российской Федерации или без такового, либо административный арест на срок до 15 суток".

Правительство предлагает ужесточить ответственность для операторов связи и интернет-провайдеров, если те не заблокировали информацию по требованию Роскомнадзора. Сейчас размеры этих штрафов составляют 3-5 тыс. рублей для должностных лиц и 50-100 тыс. рублей для юридических лиц, однако разработчики считают их несоразмерными прибылям операторов. Предлагается ввести штрафы для должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Если в течение года оператор вновь не ограничит доступ к запрещенной информации, то суммы штрафов возрастут и составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для должностных лиц и от 500 тыс. до 800 тыс. для юридических лиц.

Профессиональная тайна

В первом чтении Госдума рассмотрит законопроект о запрете для служащих и экс-сотрудников ФСБ на разглашение информации о деятельности органов службы, составляющей профессиональную тайну. К ней предлагается отнести данные, которые не относятся к гостайне или служебной информации ограниченного распространения, но разглашение которых тем не менее может "создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и/или нанести ущерб их репутации". Одновременно устанавливается, что подготовленная для открытой публикации информация о работе ФСБ должна будет пройти предварительную экспертную оценку в органах службы, без положительного заключения ее опубликование предлагается запретить.

Ограничение работы НКО

Кроме того, запланировано первое чтение законопроекта, затрагивающего работу НКО, получающих поддержку из США. Его автором выступил депутат от фракции ЛДПР, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой.

В действующем законодательстве предлагается уточнить, что Минюст РФ приостанавливает деятельность НКО, которые не только получают финансирование от американских граждан или структур, как это прописано сейчас, но и реализуют проекты, "в том числе подготовленные с участием граждан (организаций) Соединенных Штатов Америки, либо в их интересах". Приостанавливаться будет работа также тех НКО, чья деятельность представляет угрозу не только интересам РФ, но и "основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства".

Уточняется также, что Минюст может принять решение о приостановке работы НКО "по результатам федерального государственного контроля (надзора), в том числе основанием для осуществления которого послужили сведения, полученные от федеральных органов исполнительной власти и органов прокуратуры". При этом министерство будет уведомлять НКО о решении по приостановке или возобновлению ее работы в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения.