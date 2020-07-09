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Дело в отношении Сергея Фургала
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Губернатора Хабаровского края Фургала не будут исключать из партии

Ранее его задержали по делу об организации покушения на убийство и убийств предпринимателей

ХАБАРОВСК, 9 июля. /ТАСС/. Региональное отделение ЛДПР в Хабаровском крае не будет исключать из партии главу региона Сергея Фургала, задержанного по делу об организации убийств и покушения на убийство. Об этом ТАСС сообщил член координационного совета регионального отделения партии, и. о. координатора отделения Захар Синяговский.

"Исключать Сергея Фургала не планируется", - сказал Синяговский.

Как сообщил ТАСС председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов, выборы губернатора региона, если Фургал будет отстранен от должности, пройдут осенью 2021 года в единый день голосования в сентябре. "В случае отстранения [губернатора], выборы пройдут в единый день голосования осенью 2021 года", - сказал собеседник агентства.

По данным СК РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. Оперативное сопровождение по делу осуществляется ФСБ России. В отношении Фургала возбуждено дело, по данным следствия, он является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей.

В новость внесены изменения (04:31 мск) - добавлен комментарий в третьем абзаце

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РоссияФургал, Сергей ИвановичХабаровский крайДело в отношении Сергея Фургала
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