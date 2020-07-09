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Кризис на Украине

Козак: вопрос о вхождении Донбасса в состав РФ на государственном уровне не обсуждался

Ранее руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай заявил, что Донецкая и Луганская народные республики в относительно короткие сроки де-юре станут частью России

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Вопрос о возможности вхождения республик Донбасса в состав Российской Федерации на государственном уровне никогда не обсуждался. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Относительно различного рода заявлений политических деятелей и общественных организаций о возможностях и перспективах вхождения Донбасса в Российскую Федерацию. Это мнение исключительно авторов этих заявлений. На государственном уровне вопросы в такой постановке, даже в первом приближении, никогда не обсуждались", - сказал он.

На состоявшемся в Москве в минувшую субботу съезде партии "Родина" руководитель "Союза добровольцев Донбасса" Александр Бородай заявил, что Донецкая и Луганская народные республики в относительно короткие сроки де-юре станут частью России. При этом в программу партии был включен пункт о проведении референдума в Донбассе по вопросу присоединения к РФ.

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Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаРоссияКризис на Украине
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