Козак заявил, что у Москвы нет никаких "красных линий" в переговорах по Донбассу

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Россия готова поддержать любые договоренности между Киевом и Донбассом, у нее нет никаких "красных линий" в переговорном процессе по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом в интервью ТАСС сообщил заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

"Никаких "красных линий" у Российской Федерации нет. Представители России в контактной группе имеют простые и однозначные директивы поддерживать любые договоренности, которые будут достигнуты между Донбассом и Украиной с целью предотвращения эскалации и мирного политического урегулирования конфликта. Любые", - подчеркнул он.

При этом Козак отметил, что те "красные линии", о которых в свою очередь заявляет Киев, вступают в противоречие с Комплексом мер по выполнению минских соглашений. "Красные линии" наших киевских коллег до конца неизвестны. Им свойственно нередко формулировать свою позицию эзоповым языком. Одну из линий можно распознать - ни в коем случае не вести диалог ни с какими представителями ОРДЛО. Но эта "красная линия" выходит за "красные линии" минских соглашений, которые однозначно предписывают этот диалог", - заявил замглавы администрации президента РФ.

"Мы снова наблюдаем абсурдную ситуацию, когда во всех политических заявлениях высшего руководства Украины, в том числе в итоговых документах последнего "нормандского" саммита в Париже, под которыми стоит подпись президента Владимира Зеленского, неизменно отмечается, что альтернативы минским соглашениям для урегулирования конфликта нет, и тут же заявляется, что есть некие "красные линии", которые не позволяют выполнять те же минские соглашения", - сказал Козак.

Минские соглашения, на которых базируется переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе, включают пункт о необходимости диалога Киева с представителями Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) о модальности проведения местных выборов и порядке местного самоуправления. Между тем в последнее время официальные представители Киева на разных уровнях заявляют о "красных линиях" в процессе урегулирования конфликта с Донбассом, которые заключаются в отказе от диалога с представителями ДНР и ЛНР и от включения в конституцию положений об особом статусе региона.