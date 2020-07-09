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Кризис на Украине

Козак: выход Украины из минских соглашений для всех будет чрезвычайным событием

При этом заместитель руководителя администрации президента РФ отметил, что это будет политическим событием, а не ЧП природного или техногенного характера, где нужен заранее подготовленный детальный план действий
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак (справа) Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак (справа)
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Решение Украины отказаться от минских соглашений, в случае его принятия, станет чрезвычайным событием, но Россия с политической точки зрения готова к любому развитию событий. Такое мнение в интервью ТАСС высказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, комментируя заявления Киева о том, что Украина выйдет из этих договоренностей, если ничего не добьется на переговорах в течение года.

"Первое, относительно целевых задач на предстоящий год, которые украинское политическое руководство ставит само перед собой. Очевидно, что поскольку все эти задачи и являются предметом переговоров в минском и "нормандском" форматах, то все участники переговорного процесса должны понимать, о каких результатах идет речь, - пояснил он. - Какие конечные цели преследуются Украиной? На каких условиях и через какие механизмы, по мнению украинских коллег, эти задачи могут быть решены? Уверяю вас, что до сих пор, несмотря на более чем пятилетние переговоры, ни у кого полной ясности по этим вопросам нет".

"Что имеет в виду президент Украины под планами "B", "C", мы также не знаем, - продолжал Козак. - Сегодня гадать, какой секретный замысел у украинских коллег, не имеет смысла. Выход Украины из минских соглашений для всех, конечно, будет чрезвычайным событием. Но это будет политическим событием, а не ЧП природного или техногенного характера, где нужен заранее подготовленный детальный план действий по ликвидации последствий такого ЧП. С политической точки зрения мы будем готовы к любому развитию событий".

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Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаРоссияКризис на Украине
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