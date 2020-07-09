Медведев заявил, что РФ будет работать с любым президентом США, кого бы ни избрали

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Шансы президента США Дональда Трампа на переизбрание в ноябре пока выглядят не блестяще, но Россия будет работать с любой американской администрацией. Это подчеркнул зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью журналистам ИД "Комсомольская правда".

"<…> Пока из-за тяжелой ситуации в экономике, вызванной коронавирусом и столкновениями на расовой почве, его [Трампа] шансы выглядят не блестящим образом", - сказал Медведев, отметив, что "это решать американскому народу".

Как отметил зампред СБ РФ, на рейтинге президента США сказываются многочисленные проблемы. "Он довольно сильно уступает своему основному сопернику. Хотя он человек креативный, и вполне вероятно, что может произойти такое же чудо, как и четыре года назад", - сказал Медведев.

"<…> Кого бы ни избрали, Россия как ответственный международный партнер, как постоянный член Совета безопасности [ООН], как ядерная держава, крупная экономика будет работать с любой администрацией, мы всегда из этого исходили", - подчеркнул зампред российского Совбеза.

Выборы в США

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября.

Действующий глава американской администрации уже получил необходимое число голосов делегатов партийного съезда для выдвижения кандидатом от республиканцев. В свою очередь, бывший вице-президент США Джозеф Байден заручился достаточной поддержкой делегатов предстоящего съезда Демократической партии для выдвижения кандидатом на выборах главы государства.

В 2016 году на выборах президента США Трамп победил кандидата от демократов Хиллари Клинтон.